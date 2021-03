Marcelo Queiroga é o indicado de Bolsonaro para substituir Pazuello

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) já escolheu o sucessor de Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Convidado pelo presidente da República a assumir a pasta, o médico cardiologista Marcelo Queiroga deu o aceite e nesta segunda-feira (15). A nomeação deverá ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) nos próximos dias.

Com a mudança, o médico será o quarto a ocupar o cargo desde o início do governo Bolsonaro, em 2019, em substituição ao general Eduardo Pazuello, cuja gestão tem sido bastante criticada especialmente no que se refere à condução da pandemia no país.

Marcelo Queiroga, de 55 anos, é formado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente é responsável pelo Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Alberto Urquiza Wanderley, em João Pessoa (PB), além de presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

O médico também já esteve à frente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI) e teve intensa atuação na Associação Médica Brasileira (AMB). Marcelo Queiroga é casado com uma pediatra e tem três filhos – uma é médica, outro está a caminho da mesma formação e, o terceiro filho, é advogado.