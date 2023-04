Marcelo Odebrecht conclui sua pena na Lava Jato após dois anos de trabalho administrativo

Marcelo Odebrecht conclui sua pena na Lava Jato. Ele terminou de cumprir no início deste ano a pena por corrupção, associação criminosa e lavagem de dinheiro a que foi condenado na Operação Lava Jato.

VEJA MAIS

Ele era o presidente da construtora que leva o sobrenome da família quando a Lava Jato estourou, em 2014. A operação investigou o conluio de empreiteiras que pagou propinas a centenas de políticos em troca de contratos com a Petrobras.

Marcelo foi condenado à prisão em 2015 pelo então juiz Sergio Moro, e os principais executivos do grupo também acabaram presos. Como parte do acordo de delação premiada que assinou com o Ministério Público Federal, o ex-presidente da Odebrecht passou a prestar serviços comunitários depois da sua temporada na cadeia. Ele trabalhou dois anos no setor administrativo do Hospital das Clínicas da USP, entre 2021 e 2023.