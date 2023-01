Manifestante radical que invadiu Senado deixou bilhete com mensagem de ódio a Alexandre de Moraes

Durante a invasão ao plenário do Senado no último dia 08 de janeiro, um dos manifestantes radicais deixou um recado em um bilhete a Alexandre de Moraes. As informações são do portal Veja.

A mensagem foi escrita no bloco de anotações do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco: “Fora cabeça de ovo Alexandre de Moraes. Você é bandido chefe do PCC”.

Além de deixar digitais por todo o lado, o manifestante bolsonarista escreveu o recado com a própria caligrafia, o que ajudou os investigadores na identificação o radicalista. A folha foi enviada ao Ministro do STF. “É um caso curioso de criminoso que deixa prova por escrito na cena do crime”, disse um interlocutor de Moraes.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).