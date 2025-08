Manifestações bolsonaristas ocorrem pelo País; em BH, Nikolas faz provocação a Moraes

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) liderou a manifestação bolsonarista em Belo Horizonte neste domingo, 3, e usou o seu discurso para provocar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que foi alvo de sanções do governo norte-americano de Donald Trump na última semana.

"Alexandre de Moraes, você é um cara corajoso. Mas sem toga você é nada", disse Niikolas. "Nós muito bem sabemos que o STF não é o dono do Brasil", completou.

O parlamentar ainda disse ter tido um dia "magnitsky" na última quarta-feira, 30, quando a lei de mesmo nome foi aplicada contra o magistrado. Ainda em seu gesto de provocação ao ministro, Nikolas disse que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) não violou a soberania popular ao "fritar um cabeça de ovo com a Lei Magnitsky".

O dispositivo legal acionado pela Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos contra Moraes impõe sanções financeiras a estrangeiros acusados de corrupção ou violações graves de direitos humanos.

Em seu discurso, Nikolas ainda afirmou que a prioridade do movimento bolsonarista deve ser o "Fora Lula" e, em segundo lugar, o impeachment de Moraes.

O deputado listou os episódios recentes em que presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi à Argentina apoiar a ex-presidente Cristina Kirchner condenada por corrupção e o empréstimo de aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para trazer a ex-primeira-dama do Peru Nadine Heredia como exemplos de violação da soberania de outros países.

O argumento foi usado para relativizar o movimento de Eduardo em defesa de sanções ao Brasil como forma de pressionar os ministros do STF a arquivar a ação penal contra o seu pai, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

Manifestações no País

Além de Belo Horizonte, as manifestações ocorrem em diversas cidades do País, incluindo em municípios do interior.

Mais cedo, houve protestos em Brasília, Goiânia e no Rio de Janeiro. A maior mobilização se concentra em São Paulo, na Avenida Paulista, em ato puxado pelo pastor Silas Malafaia.

No Rio de Janeiro, o ato foi liderado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O ato ocorreu na orla de Copacabana.

Em Brasília, a manifestação foi feita em forma de passeata na eixo de lazer.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) faltou ao ato na Avenida Paulista, mas participou da manifestação realizada em Belém.

"Hoje é o dia em que se comemora o Fim da Censura no Brasil! Censura que, infelizmente, voltou! Que as manifestações de hoje reacendam o vigor brasileiro para recuperarmos nossa liberdade e acabar com o avanço da censura no Brasil ! Aqui em Belém, pude sentir toda a emoção e vibração positiva do povo do Norte", afirmou Michelle em posto nas redes sociais após o evento.