Mãe de criança atípica expõe ofensas do senador Romário nas redes: 'Escrota e ingrata'

O senador Romário (PL-RJ) está sendo acusado de ter ofendido a mãe de uma criança neurodivergente chamando-a de "escrota" e "ingrata" nas redes sociais. Prints compartilhados pela mulher que foi vítima das agressões verbais mostram uma troca de mensagens em que o ex-craque se refere a ela de maneira desrespeitosa.

Mãe de uma criança de 7 anos com TDAH, autismo e deficiência intelectual, Dayane Valencio publicou um post protestando contra o cancelamento de planos de saúde do filho. Ela postou uma foto ao lado de uma campanha publicitária de Romário beijando uma bola. Na legenda, escreveu: “o único lugar que ele participa das manifestações dos PCDs até o momento! (Impresso no ônibus)”. O ex-jogador, então, mandou uma mensagem privada em uma rede social para Dayane: "Você é bem escrota e ingrata. Sabia, babaca?".

Dayane respondeu à mensagem do parlamentar, escrevendo uma carta aberta ao senador afirmando que o grupo de mães de crianças atípicas vem pedindo a ajuda de Romário desde novembro de 2023. “Uma mãe que vem há meses sofrendo na luta pelo direito à saúde de várias pessoas com deficiência, e ainda tem que ler coisas ruins de quem deveria estender as mãos”, escreveu.

Legenda (Reprodução/ Portal Tempo Real)

Na carta, ela afirmou ainda que Romário é pai de uma criança atípica "privilegiado que graças a sua situação financeira sempre tratou a filha no particular, no Brasil e no exterior muito bem, mas essa não é a realidade da maioria das famílias atípicas que o colocaram no poder”.

O caso foi revelado pelo site "Tempo Real RJ" e confirmado pelo GLOBO, que também teve acesso às mensagens. A assessoria do senador ainda não se se manifestou a respeito do caso.