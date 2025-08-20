Capa Jornal Amazônia
Lula volta a se reunir com ministros e presidentes de bancos públicos nesta quarta-feira, 20

Crédito imobiliário para reforma de casas é um dos principais objetivos da reta final do terceiro mandato

Estadão Conteúdo
fonte

Lula também terá um encontro com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck (Foto: Jose Cruz/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta a se reunir com ministros e presidentes de bancos públicos no Palácio da Alvorada na manhã desta quarta-feira, 20. Nesta terça-feira, 19, o petista fez o primeiro encontro para discutir o crédito imobiliário para reforma de casas, programa que é um dos principais objetivos da reta final do terceiro mandato.

Na reunião desta quarta, que terá início às 9h30, participarão os ministros Alexandre Silveira (Minas e Energia), Fernando Haddad (Fazenda), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Rui Costa (Casa Civil). Já os presidentes de bancos serão Aloízio Mercadante (BNDES) e Tarciana Medeiros (Banco do Brasil). A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, também estará no Alvorada.

Às 15 horas, Lula terá um encontro com a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck. A última agenda do presidente será uma reunião com o novo secretário de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick Pogliese.

Palavras-chave

