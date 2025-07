Lula vence Tarcísio, Michelle e outros nomes da direita, diz pesquisa AtlasIntel/Bloomberg

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 47,8% das intenções de voto, contra 44,2% do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira (31).

O levantamento indica um crescimento de 3,2 pontos percentuais de Lula e uma queda de 2,2 pontos de Bolsonaro em relação à sondagem anterior. É a primeira vez, desde janeiro, que Lula aparece à frente do rival em um cenário que repete a disputa presidencial de 2022.

Em terceiro lugar, aparece o ex-governador do Ceará e ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 3,2%. A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), tem 1,4%. Votos em branco e nulos somam 1,7%.

Em um cenário sem Bolsonaro, substituído por quatro nomes da direita, Lula chega a 48,5%, um avanço de 3,9 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, realizada em junho.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), marca 33%, ante 34% no último levantamento. Em seguida, aparecem os governadores Ratinho Júnior (PSD-PR) e Romeu Zema (Novo-MG), ambos com 3,6%, e Ronaldo Caiado (União-GO), com 3%. Ciro tem 2,9%, Pablo Marçal (inelegível) 2,2%, e Eduardo Leite (PSD-RS), 0,4%. Não sabem ou declaram voto em branco/nulo somam 2,8%.

A pesquisa também testou um cenário com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), sem Jair Bolsonaro e Tarcísio. Lula lidera com 48,5%, seguido por Michelle (29,7%). Zema tem 6,6%, Caiado 4,6%, Ratinho 4,2%, Ciro 2,8%, Marçal 1,7% e Leite 0,6%. Brancos, nulos e indecisos somam 1,6%.

Quando o nome de Lula é substituído pelo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ele aparece com 34,2%. Tarcísio pontua 33,8%, seguido por Ciro (8,5%), Zema (4%), Leite (3%), Ratinho (2,9%), Caiado (2,8%) e Marçal (1,7%). Brancos, nulos e indecisos somam 9%.

Cenários de segundo turno

Segundo a pesquisa, Lula venceria todos os adversários testados:

Lula (50,4%) x Tarcísio (46,6%)

Lula (50,6%) x Michelle (45,9%)

Lula (50,1%) x Jair Bolsonaro (46,3%)

Lula (50,7%) x Zema (40,6%)

Lula (50,3%) x Caiado (39,7%)

Lula (50,5%) x Ratinho Júnior (39,7%)

Lula (49,6%) x Eduardo Leite (25,7%)

O levantamento integra o relatório Latam Pulse, que fornece dados mensais sobre o cenário político, social e econômico do país. A pesquisa foi realizada com 7.334 respondentes, recrutados digitalmente de forma aleatória. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. A coleta ocorreu entre os dias 25 e 28 de julho.