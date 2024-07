Lula vê dívida social do Brasil "impagável" e questiona custo de país não ter tomado medidas na hora

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira (18/07) que a dívida social do Brasil é “impagável” e questionou qual foi o custo de o país não ter tomado medidas sociais, como para melhoria da educação e de reforma agrária, no tempo certo.

Em discurso durante a 5ª Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Lula também reclamou que sempre que o governo decide realizar algum programa surgem artigos em jornais apontando que o governo está gastando.

As falas do presidente vêm em um momento de contínua preocupação de agentes do mercado financeiro com o compromisso de Lula com o equilíbrio das contas públicas.

