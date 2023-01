Lula se reúne nesta sexta com chefes das Forças Armadas

Um encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e os chefes das Forças Armadas está marcado para esta sexta-feira (20), pela manhã, no Palácio do Planalto, em Brasília. O principal objetivo é estabelecer uma pacificação na relação entre Lula e os militares. As informações são da CNN.

Outro intuito da reunião é discutir a modernização dos equipamentos utilizados pelas Forças Armadas - por isso o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes, participa também do evento.

Comparecem ainda os comandantes das três Forças: general Júlio Cesar de Arruda, do Exército; almirante Marcos Sampaio Olsenante, da Marinha; e tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno, da Aeronáutica.

Segundo âncora William Waack, da CNN, a relação com os militares é um ponto de atenção no governo recém-empossado, com "desconfiança mútua" entre as partes. O presidente já ressaltou em algumas oportunidades que tem interesse em manter o bom diálogo com as Forças Armadas.

O analista de política do mesmo veículo Caio Junqueira apurou que militares da ativa entendem que Lula depende de uma conciliação com as Forças Armadas, precisando liderar um processo de distensionamento do ambiente entre eles. Segundo fontes ligadas aos militares, o principal sinal que deve ser passado na reunião é de pacificação, deixando claro o compromisso com o Estado Democrático de Direito.