Lula se reúne com líderes latino-americanos e com o secretário-geral da ONU nesta sexta (1º)

Nesta sexta-feira (1º), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá participar de reuniões estratégicas na cidade de Kingstown, em São Vicente e Granadinas, com diversos chefes de Estado e autoridades, incluindo o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Com Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e chanceleres do Chile e do México, Lula deve discutir a tragédia humanitária na Faixa de Gaza.

O primeiro compromisso do presidente brasileiro será na 8ª cúpula de chefes de Estado e governo da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). Em seguida, ele deve se reunir com Petro e com o ministro e a secretária de Relações Exteriores do Chile e do México.

Desde a comparação entre a resposta militar israelense em Gaza com o Holocausto, feita por Lula no dia 18 de fevereiro, as relações internacionais com o Brasil têm ganhado destaque na imprensa e gerado posicionamentos de líderes diplomatas. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, é um dos que saíram em defesa do petista, ao concordar com o termo “genocídio” para se referir ao conflito na Palestina.

De acordo com os repórteres da CNN Brasil, Débora Bergamasco e Daniel Rittner, com Nicolás Maduro, o presidente brasileiro deve tratar do estabelecimento de uma data fixa para as eleições presidenciais na Venezuela ainda este ano, em cumprimento ao que foi discutido no Acordo de Barbados. A prisão de uma ativista e a expulsão de funcionários do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Venezuela não devem ser citados para evitar “destruição de pontes” com Maduro.

Lula também deve se reunir de forma bilateral com o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e com o presidente da Bolívia, Luis Arce. O país tornou-se o quinto membro efetivo do Mercosul, no ano passado.

Outra audiência bilateral deve ser realizada com a ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Bárcena Ibarra. Na agenda do presidente consta, ainda, a assinatura de um acordo de serviços aéreos entre Brasil e Antígua e Barbuda, mediada com o primeiro-ministro e com o ministro das Relações Exteriores do país caribenho.