Lula recorre em processo contra Regina Duarte e pede indenização de R$ 131 mil

O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), recorreu contra a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal em um processo contra a ex-secretária especial de Cultura do governo Bolsonaro, Regina Duarte. A atriz compartilhou uma fake news sobre a ex-primeira dama, Marisa Letícia. Família quer indenização de R$ 131 mil. As informações são do Metrópoles.

A publicação de Regina fazia referência um suposto patrimônio de R$ 255,6 milhões em títulos de Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) deixado por Marisa. O valor investido, na realidade, era de R$ 26 mil.

De acordo com a coluna de Mônica Bergamo, no pedido, Lula diz que doará todo o valor ao projeto social do padre Julio Lancellotti.

Em abril de 2021, Regina Duarte sofreu uma derrota no processo e foi condenada a publicar um pedido de desculpas no Instagram, onde fez a postagem inicial sobre Marisa.