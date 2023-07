Lula quer fechar 'quase todos' os clubes de tiro e diz ser contra o porte de armas por civis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou, nesta terça-feira (25), que pretende fechar "quase todos" os clubes de tiro do Brasil. Em sua live semanal "Conversa com o Presidente", ele afirmou feito esse pedido ao ministro da Justiça, Flávio Dino. “Não acho que o empresário que tem lugar para praticar tiro seja empresário. Sinceramente não acho. Já disse para o Dino que temos que fechar quase todos e deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar, do Exército e da Polícia Civil", declarou.

"É organização policial que tem que ter lugar para treinar tiro, não é a sociedade brasileira. Não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe. ‘Se fu’”, continuou Lula.

As declarações foram dadas dias após o lançamento pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do Programa de Ação na Segurança (PAS), ocorrido na última sexta-feira (21).

Durante o programa desta terça-feira, Lula reafirmou ser contra o porte de armas por civis e disse que o país vai melhorar quando entrar “na era do livro e da cultura”. Na avaliação do presidente, os decretos editados por Jair Bolsonaro que flexibilizaram a posse e o porte de armas, tinham como objetivo “agradar o crime organizado”.

Por meio do Programa de Ação na Segurança, começaram a valer novas regras em relação ao controle de armas. Houve, por exemplo, uma redução significativa nas permissões de uso e compra de armas para CACs (Caçadores, Atiradores e Colecionadores).