Pausa no MIS

O Museu da Imagem e do Som fecha as portas, no Palacete Faciola, até dia 2, para montagem de exposição. Ele reabre dia 3.

Moda autoral

O Espaço São José Liberto abriu inscrições online, até dia 30, ao workshop Moda Autoral ‘Círio 2023’, que ocorrerá de 1º a 4 de agosto.

Jair Bolsonaro (J.Bosco)

"Entregue sua arma, os vagabundos agradecem"

JAIR BOLSONARO, ex-presidente, em postagem de ontem, que traz imagem de 2004 - onde está ao lado de uma faixa, em Brasília, quando ainda era deputado federal -, em crítica ao novo decreto que trata do acesso a armas no País.

PRAIAS

SUJEIRA

Frequentadores de Salinópolis, especialmente do Atalaia, deram mais uma vez um show de desrespeito ao meio ambiente. Na tarde do último domingo, após um dia de praia lotada, o que se viu na área foi um rastro de embalagens plásticas, garrafas e restos de comida em um cenário desolador. As imagens tomaram conta das redes sociais e geraram indignação. Outro problema é a insistência dos motoristas em trafegar por áreas proibidas como a “Ponta da Sofia”, uma faixa de areia que desce até a praia e que é considerada ponto de desova de tartarugas.

BELÉM

TECNOLOGIA

O município de Belém foi escolhido, ao lado de Teresina (PI) e Florianópolis (SC), para ser sede do projeto piloto de inclusão tecnológica do governo federal, desenvolvido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Batizado de CITInova, o projeto prevê ações de sustentabilidade nas cidades brasileiras com o uso de tecnologias para o planejamento urbano. Em Belém, o Parque Estadual do Utinga e a ilha do Combu foram os locais pré-selecionados para receber as intervenções do CITInova. Antes da implantação propriamente dita do programa, será realizado um seminário para ouvir pesquisadores e a população sobre como devem ser as intervenções no município.

SEGURANÇA

TRANSPARÊNCIA

Um estudo nacional, coordenado pelo Instituto Igarapé, em parceria com a Open Knowledge Brasil (OKBR), estabeleceu o “Ranking de transparência de dados sobre armas no Brasil” - ao avaliar a qualidade das informações fornecidas, a partir de uma série de pedidos, feitos via Lei de Acesso à Informação (LAI), às Policia Civil, Militar e ao Departamento de Polícia Técnico-Científica das 27 unidades da Federação, em 2022.

PARÁ

O Pará aparece na quarta posição, entre todos os estados do País, em transparência e qualidade nos dados e evidências fornecidos - perdendo apenas para Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Entre as instituições paraenses, a Polícia Científica do Pará (Pcepa) ficou em 2º lugar, com conceito de “Alto Nível”. O destaque da Pcepa no resultado da pesquisa se deve ao trabalho de estruturação de dados realizado pela Gerência de Inteligência da Polícia Científica, que se encarrega de coletar e analisar informações de vestígios periciais e repassar em forma de conhecimento de inteligência para o sistema de segurança pública.

BOMBEIROS

CANADÁ

Dois integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foram enviados para compor a missão humanitária de apoio e combate a incêndios no Canadá. Mobilizados pela Força Nacional de Segurança Pública, o comandante adjunto da operação, tenente coronel QOBM Wagner Alípio Espírito Santo da Silva, e o 3° Sargento QBM Heryewerton Rêgo Paula, serão os representantes do Pará na missão internacional. A operação é coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do Ministério de Relações Exteriores e integra 104 especialistas em combate a incêndios florestais.

FLORESTAS

A delegação brasileira deverá atuar nas florestas mais afetadas do Canadá pelo período de um mês. As altas ondas de calor são responsáveis pela temporada de incêndios no país. De acordo com especialistas, este ano já registra o pior quadro de queimadas florestais na história. Também farão parte da ação bombeiros de outros 20 estados brasileiros, além de integrantes do Ibama, ICMBio, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) e Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).

ROUBO

AVIÃO

Mais uma ocorrência típica da região garimpeira paraense: a Polícia Civil do Pará ainda está à caça de dois suspeitos de roubarem, ontem, um avião na região de Itaituba, oeste do Pará. Eles teriam rendido o piloto e o obrigado a voar para Apuí, no Estado do Amazonas. Sem combustível, foram obrigados a fazer um pouso de emergência a 45 quilômetros da sede de Jacareacanga. Após o pouso, os ladrões conseguiram fugir e o avião modelo C210 foi devolvido ao proprietário - mas até a tarde de ontem os suspeitos seguiam foragidos.

EM POUCAS LINHAS



- Moradores da área central de Belém voltaram a reclamar, durante o fim de semana, da falta da coleta de lixo.Ruas como Campos Sales, Aristides Lobo e Riachuelo amanheceram nesta segunda tomadas por sacos plásticos.

- O deputado federal Aírton Faleiro (PT) vai a Altamira esta semana, onde participa, na quinta (27), do Seminário de Mobilidade, Habitação e Desenvolvimento, do Ministério das Cidades.

- No evento, serão apresentados a gestores municipais os programas desenvolvidos pelo Ministério das Cidades, como o Minha Casa, Minha Vida. O evento ocorre no Centro de Eventos Vilmar Soares. Inicia às 8h e também tem presença confirmada do ministro Jader Filho (MDB).



- A presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren-PA), Danielle Cruz, fez a entrega das cestas de alimentos ao “Projeto Acreditar”, no bairro da Pedreira, em Belém.

- A Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas disponibiliza 45 bolsas de mestrado e doutorado às Universidades Federal do Pará (UFPA), do Oeste do Pará (Ufopa) e do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), pelo Programa GCUB de Mobilidade Internacional, criado para atrair estudantes do exterior a cursos de pós-graduação do Brasil.

- O Programa GCUB-Mob é promovido pelo Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras e tem o apoio do Instituto Guimarães Rosa, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, da Comissão Nacional da Unesco para o Brasil, do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e da Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).

- Nova modalidade de golpe na praça: a vítima recebe uma mensagem informando que acaba de receber um pix de alto valor de um remetente desconhecido - e que, em caso de dúvida, deve ligar para um número fixo.

- Ao realizar a chamada, é pedido que a pessoa confirme dados pessoais e bancários. Ao fazer isso, a vítima abre a janela para que os criminosos façam operações financeiras em seu nome.