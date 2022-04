Lula quer demitir 8 mil militares de cargos comissionados

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve ser lançado pelo PT como candidato à Presidência da República, disse nesta segunda-feira (4), em encontro com sindicalistas da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em São Paulo, que pretende, caso seja eleito, demitir quase 8 mil militares que hoje ocupam cargos comissionados. As informações são do Metrópoles.

