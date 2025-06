Lula: plano Safra será o maior da história pelo terceiro ano seguido

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse em suas redes sociais que o Plano Safra 2025/2026 será o maior da história pelo terceiro ano seguido. A perspectiva é que o plano seja anunciado na próxima semana.

Em sua conta no "X", ele afirmou ainda que o governo tem investido mais nos grandes produtores que impulsionam o comércio exterior do País, mas também nos pequenos que colocam comida na mesa dos brasileiros. "Neste governo, ninguém fica para trás".

Lula escreveu também sobre sua visita à favela do Moinho, no centro de São Paulo. O presidente disse que "foi muito especial", e que foi possível conhecer uma comunidade que representa a força do povo brasileiro, que persiste e luta diariamente por uma vida melhor. "Enquanto presidente, tenho a honra e o dever moral de ajudar os moradores dessa comunidade. E é isso que vamos fazer".