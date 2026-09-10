Lula: Pesquisas não me abalam, são reflexo para saber o que fazer dali para frente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 10, em entrevista ao SBT News, que não se sente abalado com as mais recentes pesquisas de intenção de voto, que mostram a aproximação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) da liderança. Em alguns levantamentos, Flávio figura numericamente à frente de Lula nas simulações de segundo turno.

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"Pesquisa não me abala não, é um reflexo para a gente saber o que fazer dali para frente. Como tem muita pesquisa, tem que saber qual você avalia. Se eu for ficar em cima de pesquisa analisando, não vou fazer campanha", afirmou, de forma bem humorada.

A maneira como o presidente se referiu às pesquisas se difere de como alguns integrantes de sua campanha têm visto os números nos bastidores. Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta quinta-feira, 10, mostrou que Flávio tem 46,4%, enquanto Lula soma 46,2% nas intenções de voto em um provável segundo turno. Brancos, nulos e indecisos somam agora 7,4%. No levantamento anterior, Lula tinha 47,1%, enquanto Flávio aparecia com 42,6%. Brancos, nulos e indecisos eram 10,3%.

O presidente afirmou que, em um eventual quarto mandato, dará prioridade à educação. Falou que os principais avanços na educação, da construção de universidades e institutos federais ao acesso às camadas mais pobres da população ao ensino superior, foram em gestões petistas - nas suas e nas de Dilma Rousseff (PT). Também repetiu seu mantra de que gastos em educação são investimento.

"Para mim, investimento em educação é investimento, gasto é em cadeia. Eu vou ser o responsável por tirar esse País do esquecimento educacional ao qual foi submetido", declarou.

"Quero que o filho do trabalhador tenha a mesma oportunidade que o filho do rico. Sei tem que gente que acha que sou um babaca por colocar pobre para estudar, mas tem que estudar para melhorar de vida. A questão da educação é prioridade minha, vou fazer um plano de investimento em educação. Primeiro vamos cumprir o plano nacional aprovado pelo Congresso Nacional. Quero colocar todos os meninos em escolas de tempo integral, não apenas para melhorar a qualidade da educação, mas para dar tranquilidade ao pai e à mãe, e quero fazer isso também no ensino médio", afirmou.

Lula também disse que o Congresso deve votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da segurança pública logo após a eleição. Afirmou que pretende transformar 138 presídios em presídios de segurança máxima e fazer mais investimentos na Polícia Federal e na Polícia Rodoviária Federal.

"Quero criar uma guarda nacional com muita competência, investir mais na Polícia Federal e na inteligência e mais na Polícia Rodoviária Federal. Tudo isso para combater o crime organizado da esquina ao andar de cima. Nós descobrimos que o crime organizado comanda o crime de 138 cadeias. Vamos transformar essas 138 cadeias em prisão de segurança máxima", disse.