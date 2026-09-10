Lula diz que tomará decisão sobre bets com base em discussão com sociedade, mas não cita medida

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 10, em entrevista ao SBT News, que vai tomar uma decisão sobre o funcionamento das bets com base no que ouviu de especialistas na área em reunião no Palácio do Planalto. O presidente, porém, se negou a dizer qual será a medida.

"Ouvi a sociedade, anotamos tudo que eles falaram, já mapeamos e sistematizamos tudo. Agora, vou tomar uma decisão baseada naquilo que eu vi", disse o presidente.

No último dia 1º, Lula se reuniu com entidades da sociedade civil para discutir as bets. Na ocasião, ele afirmou que, pessoalmente, é favorável à proibição da atividade no Brasil. "Então, eu acho que nós temos que tomar uma decisão mais drástica. Porque nós não temos sequer inflação de demanda", afirmou o presidente.

Na ocasião, o presidente voltou a dizer que muitas das empresas não possuem sede no Brasil e não pagam impostos. Mesmo com a tributação, o presidente disse que o método só funciona quando o lucro de uma atividade danosa é reduzido, mas não quando se "legaliza bandidagem".

"Muitas vezes nós, quando pensamos como Estado, fala que vamos cobrar imposto, achando que a gente vai dificultar. O imposto só dificulta quando ele atrapalha o lucro, mas quando ele é a decisão de legalizar a bandidagem, ele (empresa de bets) paga sem problema", declarou o presidente.