Lula participa do lançamento do novo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania

O governo federal lança, nesta quarta-feira (15), em cerimônia no Palácio do Planalto, o novo Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci), com foco em violência de gênero. Entre as medidas adotadas pelo programa, está a entrega de 270 viaturas para auxiliar no combate à violência contra a mulher. O governo também pretende implementar 40 Casas da Mulher Brasileira para vítimas de violência doméstica.

O evento de lançamento do Pronasci conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de outros ministros do governo, entre eles o de Justiça e Segurança, Flávio Dino, e do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Criado originalmente em 2007, no segundo governo Lula, o programa é uma execução da União em regime de cooperação com estados, Distrito Federal e municípios, mediante projetos e ações de assistência técnica e financeira, buscando a prevenção, controle e repressão da criminalidade.