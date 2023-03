Lula defende que prefeitos cedam terrenos para construção de moradias mais baratas para pobres

Durante a 84ª reunião geral da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que os prefeitos cedam terrenos para viabilizar a construção de moradias com custos mais baixos. Ele afirmou ter solicitado à ministra do Planejamento, Simone Tebet, um levantamento de todas as terras públicas do governo federal e patrimônio dos municípios para serem transformados em "moradia decente" e reduzir o déficit habitacional.

Em seu discurso, Lula também prometeu trabalhar para que bancos públicos emprestem dinheiro aos municípios e ressaltou a importância da relação entre a União e os entes federados. Ele destacou que todas as cidades têm sua importância e que é nelas que acontecem os problemas da sociedade.

Independentemente do partido ou religião de cada prefeito, o presidente afirmou que tratará todos com respeito e em deferência ao fato de eles representarem as cidades. Ele reforçou que estará presente nos debates promovidos pela FNP.

Por fim, Lula reiterou suas promessas de crescimento econômico, recuperação de massa salarial e construção de moradias.