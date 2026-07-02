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Política

Lula: Nordeste sempre foi tratado com muito desprezo pelas pessoas que governaram este País

Estadão Conteúdo

Em fala direcionada para o seu principal reduto eleitoral, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 2, que o Nordeste sempre foi tratado "com muito desprezo" pelos governantes brasileiros. A fala do presidente foi durante um evento em Quixeramobim (CE), onde ele fez entregas para acelerar a implantação da ferrovia Transnordestina, que Lula disse querer que percorra todos os Estados nordestinos.

"Historicamente, o Nordeste sempre foi tratado com muito desprezo pelas pessoas que governaram esse País. O que mais me indignava quando eu via informações do IBGE, do IBGE, do Ministério da Educação era que o Nordeste era a região do Brasil com mais crianças analfabetas, adultos analfabetos, crianças desnutridas", disse o presidente.

Ao fazer um balanço sobre o governo, Lula afirmou que a transposição do Rio São Francisco pode ser a maior obra hídrica global. Ele também disse que nunca houve outro período do Brasil com mais investimentos em saúde, ao propagandear o programa Agora Tem Especialistas.

Durante a cerimônia, Lula distribuiu afagos ao governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que vive uma disputa intensa nas pesquisas de intenção de voto com o candidato da oposição, o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB).

"O Elmano tem uma coisa que falta à classe política brasileira: ele é uma pessoa humilde. Ele não é arrogante. Sabe aqueles arrogantes que sabem tudo? Ele não é assim. Ele sabe ouvir. Eu peço a Deus que eu e você estejamos juntos em janeiro do ano que vem", disse o presidente.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/QUIXERAMOBIM/TRANSNORDESTINA
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