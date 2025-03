Lula: não tem porquê o Estado ter terra pública porque tem que estar na mão do povo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta, 7, em um acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que não há motivo para o Estado ter terras. Essas áreas, afirmou ele, precisam ser distribuídas para a população produzir. O petista discursou em assentamento do movimento social em Campo do Meio (MG).

"A companheira Esther Dweck, ministra da Gestão sabe que ela precisa disponibilizar todas as terras públicas, porque não tem porquê o Estado ter terra pública. Quem é o Estado? É o povo. E a terra tem que estar na mão do povo para que ele possa produzir", disse o petista. Segundo ele, "não tem choradeira": o governo precisa cumprir as promessas que fez.

Lula disse que seu governo demorou dois anos para conseguir inventariar as terras que podem ser destinadas à reforma agrária Segundo ele, a distribuição de áreas para pequenos agricultores é importante para fazer justiça.

"As propriedades que detém até 100 hectares representam praticamente 70%, 80% de todo o alimento que nós consumimos no Brasil. De leite, de carne de boi, de carne de porco e tudo. E são um percentual muito pequeno . Isso representa 14,5% da terra", disse o presidente da República. "É por isso que a luta pela reforma agrária ganha importância, porque é preciso que se faça justiça nesse País", afirmou Lula.