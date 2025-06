Lula manifesta apoio a Cristina Kirchner, condenada à prisão por corrupção na Argentina

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou apoio à ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner, condenada a 6 anos de prisão e que pode ser detida a qualquer momento pela Justiça do país vizinho. No X, Lula disse que telefonou a Cristina Kirchner e disse que notou que ela lida de "maneira serena e determinada" com o que ele chamou de "situação adversa".

"Manifestei toda a minha solidariedade. Falei da importância de que se mantenha firme neste momento difícil. Notei, com satisfação, a maneira serena e determinada com que Cristina encara essa situação adversa e o quanto está determinada a seguir lutando", afirmou Lula.

Nesta terça-feira, 10, a Corte Suprema do país manteve uma condenação por corrupção contra a peronista e determinou que ela seja presa. A prisão eminente se dá por um caso de contratação de obras públicas superfaturadas e fraudes em licitações na província de Santa Cruz, durante o período em que ela presidiu o país.

Na terça-feira, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), reagiu à iminente prisão da ex-presidente da Argentina. "Perseguida política e judicialmente, num caso claro de prática de lawfare", criticou o petista nas redes sociais.