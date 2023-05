Lula libera R$ 9 bilhões de orçamento secreto

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu liberar R$ 9 bilhões em emendas do orçamento secreto que foram negociadas por Jair Bolsonaro (PL). Os recursos estavam “pendurados” e foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

As verbas serão liberadas pelos ministérios das Cidades e da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, com R$ 333,6 milhões já tendo sido pagos. O saldo será para asfalto, compra de tratores e outros projetos que foram superfaturados e desviados para prefeituras e empresas de parentes e aliados políticos.

Os recursos serão liberados conforme as indicações dos parlamentares, mesmo que informalmente e sem transparência.

O Ministério da Integração, sob responsabilidade do ministro Waldez Góes, confirmou ao Estadão que vai liberar os recursos para as mesmas obras e municípios que os parlamentares indicaram no passado e que já tiveram dinheiro liberado.

Esta decisão representa mais uma estratégia de Lula para tentar acalmar o Congresso e conseguir apoio nas votações, após as primeiras derrotas sofridas com o Projeto de Lei das Fake News e o Marco Legal do Saneamento Básico.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)