Lula lança programa Mais Especialistas em cerimônia no Planalto nesta sexta-feira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lançará nesta sexta-feira (30) o programa "Mais Especialistas", que busca reduzir a fila de espera por médicos especialistas no Sistema Único de Saúde (SUS). A cerimônia será realizada a partir das 11h, no Palácio do Planalto.

Na quarta-feira (28), em discurso durante agenda na Paraíba, Lula afirmou que a ideia do programa é garantir que as pessoas que utilizam o SUS não enfrentem mais longas esperas para se consultar com especialistas.

"A minha obsessão é fazer a pessoa ir ao médico, o médico tem que dizer o que ela tem, dar a receita e ela ir para a farmácia. Se tiver que ir a um especialista, tem que ir em pouco tempo. Não pode esperar um mês, dois meses, três meses; tem que ser mais rápido. Se precisar de uma máquina, tem que ser mais rápido", disse o presidente.

Às 15h, Lula terá uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, também no Palácio do Planalto. Esse será o último compromisso do chefe do Executivo, de acordo com a agenda oficial.