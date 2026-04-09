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Política

Lula indica candidata mulher para a Defensoria Pública da União

O órgão foi criado para proteger pessoas sem recursos financeiros para contratar um advogado e será chefiado por uma mulher pela primeira vez em duas décadas

Estadão Conteúdo
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Tarcijany Linhares Aguiar Machado (Reprodução)

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou nesta quinta-feira, 9, a indicação da nova chefe da Defensoria Pública da União (DPU): Tarcijany Linhares Aguiar Machado, atual defensora regional de direitos humanos substituta no Ceará. O órgão foi criado para proteger pessoas sem recursos financeiros para contratar um advogado e será chefiado por uma mulher pela primeira vez em duas décadas.

A vaga está aberta desde janeiro, com o fim do mandato do atual chefe do órgão, Leonardo Magalhães.

O nome dele foi o mais votado na lista tríplice que a categoria elaborou em setembro.

Tarcijany ficou em segundo lugar e Fabiano Caetano Prestes, de Brasília, em terceiro.

Lula não era obrigado a escolher o candidato com mais votos.

Magalhães vinha sendo apontado como favorito na disputa, mas o nome de Tarcijany se fortaleceu nas últimas semanas.

Ela teve entre os principais apoiadores o ministro da Educação, Camilo Santana, e do deputado José Guimaraes (PT-CE).

Tarcijany precisa ser aprovada em sabatina no Senado como condição para assumir o cargo.

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