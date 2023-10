Lula fará por vídeo primeira aparição após cirurgia em celebração dos 20 anos do Bolsa Família

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, vai aparecer publicamente pela primeira vez após cirurgia em um evento público de forma remota nesta sexta-feira 20. Lula participará por meio de videoconferência de uma celebração em comemoração aos 20 anos do programa Bolsa Família, um dos pilares dos governos petistas. O evento será às 11 horas, no Ministério do Desenvolvimento Social, e contará com a presença do ministro da pasta, Wellington Dias, bem como de secretários nacionais.

Inicialmente, havia expectativas de que o presidente da República participasse de um evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT) por videoconferência nesta quinta-feira, dia 19. Entretanto, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto informou que sua participação não está prevista.

Desde que passou por duas cirurgias no último dia 29 - uma artroplastia do quadril e blefaroplastia, Lula tem permanecido na residência oficial da Presidência, o Palácio da Alvorada. Desde esta semana, o presidente foi autorizado a receber visitas.