Lula estende recesso no Rio de Janeiro e adia volta aos trabalhos em Brasília

Depois de passar as festas de réveillon na base naval de Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu estender sua folga de fim de ano, que começou no dia 26 de dezembro de 2023 e estava prevista para encerrar nesta quarta-feira (3).

“Reencontro com o mar para começar 2024 com muita energia para rodar o Brasil”, escreveu o petista em suas redes sociais, nesta quarta, na legenda de uma foto na qual aparece no mar.

O Palácio do Planalto não divulgou aquando o presidente retorno para Brasília. Administrado pelas Forças Armadas, a base naval de Restinga da Marambaia fica a cerca de 80 km da capital do Rio de Janeiro e tem praias privativas com o acesso restrito. Ela faz parte do território de três municípios fluminenses: Rio de Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba.

Lula está no local acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja.