Lula diz que PEC da Blindagem aprovada pela Câmara 'não é uma coisa séria'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 18, que a aprovação da PEC da Blindagem por parte da Câmara dos Deputados "não é uma coisa séria". Em declaração em cerimônia de anúncios do PAC Seleções, Lula disse que ficou "muito chateado" com a decisão da Casa Baixa.

"A votação ontem do Congresso Nacional das prerrogativas, garantindo imunidade da forma que foi garantida até para presidente de partido, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativas de vida para o povo brasileiro", declarou Lula.

Nesta quinta, Lula anunciou resultados do Novo PAC Seleções para drenagem e contenção de encostas. Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), mais de 200 municípios beneficiados em 26 estados, com investimento total de cerca de R$ 11,7 bilhões.

Presidente volta a dizer que anistia é do Congresso

Lula também afirmou que a questão da anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro é da competência do Legislativo. "A anistia é do Congresso Nacional", declarou o presidente para jornalistas pouco antes do início da cerimônia de anúncios dos resultados do Novo PAC Seleções para Encostas e Drenagens, no Palácio do Planalto.

A declaração de Lula de agora reafirma o que ele falou em entrevista à BBC Internacional veiculada nesta quarta-feira, 17. Na ocasião, o petista disse que "não se mete em uma coisa do Congresso". O chefe do Executivo, porém, disse na entrevista que vetará o texto, caso ele chegue à sanção presidencial.

"O presidente da República não se mete numa coisa do Congresso Nacional. Se os partidos políticos entenderem que é preciso dar anistia e votarem assim, isso é um problema do Congresso", disse Lula para a emissora.

Presidente volta a comparar Brasil de 2023 com a Faixa de Gaza

O petista voltou a comparar o Brasil, quando ele tomou posse no terceiro mandato à frente da Presidência, com a Faixa de Gaza. Segundo o petista, assim como a região em conflito no Oriente Médio, o País estava "destruído" pelo governo do ex-presidente. "Quando nós chegamos aqui, em 2023, esse País estava como a Faixa de Gaza, estava destruído", declarou o presidente nesta quinta-feira, 18.

Lula também defendeu que os brasileiros usem uma "lupa" para analisar os feitos dos candidatos ao Executivo e ao Legislativo nas eleições de 2026. "Eu espero que, daqui para frente, a gente, quando chegar nas eleições, tenha a clareza que é preciso olhar com pente-fino, com lupa, para que a gente possa saber o compromisso que as pessoas querem ter com o povo", declarou o presidente.

PAC é uma demonstração de como é possível governar de forma republicana

O presidente afirmou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que busca prevenir tragédias climáticas é uma "demonstração de como é possível governar de forma republicana". "Esse PAC é uma demonstração de como é possível governar de forma republicana. Eu repito sempre: a gente não olha a cor da bandeira do partido que o prefeito pertence", declarou Lula.