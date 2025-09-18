Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula diz que PEC da Blindagem aprovada pela Câmara 'não é uma coisa séria'

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 18, que a aprovação da PEC da Blindagem por parte da Câmara dos Deputados "não é uma coisa séria". Em declaração em cerimônia de anúncios do PAC Seleções, Lula disse que ficou "muito chateado" com a decisão da Casa Baixa.

"A votação ontem do Congresso Nacional das prerrogativas, garantindo imunidade da forma que foi garantida até para presidente de partido, não é uma coisa séria. O que precisa ser sério é a gente garantir prerrogativas de vida para o povo brasileiro", declarou Lula.

Nesta quinta, Lula anunciou resultados do Novo PAC Seleções para drenagem e contenção de encostas. Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), mais de 200 municípios beneficiados em 26 estados, com investimento total de cerca de R$ 11,7 bilhões.

Presidente volta a dizer que anistia é do Congresso

Lula também afirmou que a questão da anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro é da competência do Legislativo. "A anistia é do Congresso Nacional", declarou o presidente para jornalistas pouco antes do início da cerimônia de anúncios dos resultados do Novo PAC Seleções para Encostas e Drenagens, no Palácio do Planalto.

A declaração de Lula de agora reafirma o que ele falou em entrevista à BBC Internacional veiculada nesta quarta-feira, 17. Na ocasião, o petista disse que "não se mete em uma coisa do Congresso". O chefe do Executivo, porém, disse na entrevista que vetará o texto, caso ele chegue à sanção presidencial.

"O presidente da República não se mete numa coisa do Congresso Nacional. Se os partidos políticos entenderem que é preciso dar anistia e votarem assim, isso é um problema do Congresso", disse Lula para a emissora.

Presidente volta a comparar Brasil de 2023 com a Faixa de Gaza

O petista voltou a comparar o Brasil, quando ele tomou posse no terceiro mandato à frente da Presidência, com a Faixa de Gaza. Segundo o petista, assim como a região em conflito no Oriente Médio, o País estava "destruído" pelo governo do ex-presidente. "Quando nós chegamos aqui, em 2023, esse País estava como a Faixa de Gaza, estava destruído", declarou o presidente nesta quinta-feira, 18.

Lula também defendeu que os brasileiros usem uma "lupa" para analisar os feitos dos candidatos ao Executivo e ao Legislativo nas eleições de 2026. "Eu espero que, daqui para frente, a gente, quando chegar nas eleições, tenha a clareza que é preciso olhar com pente-fino, com lupa, para que a gente possa saber o compromisso que as pessoas querem ter com o povo", declarou o presidente.Nesta quinta, Lula anunciou resultados do Novo PAC Seleções para drenagem e contenção de encostas. Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), mais de 200 municípios beneficiados em 26 estados, com investimento total de cerca de R$ 11,7 bilhões.

PAC é uma demonstração de como é possível governar de forma republicana

O presidente afirmou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que busca prevenir tragédias climáticas é uma "demonstração de como é possível governar de forma republicana". "Esse PAC é uma demonstração de como é possível governar de forma republicana. Eu repito sempre: a gente não olha a cor da bandeira do partido que o prefeito pertence", declarou Lula.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PEC/BLINDAGEM/CÂMARA/LULA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem cargos no governo Lula

18.09.25 18h08

Em Nova York, Janja participa de eventos como enviada especial para mulheres da COP-30

18.09.25 17h59

Lula diz que PEC da Blindagem aprovada pela Câmara 'não é uma coisa séria'

18.09.25 17h58

Fachin visita o Vaticano dias antes de assumir a presidência do STF

18.09.25 17h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

JULGAMENTO

Moraes brinca durante julgamento de Bolsonaro no STF: 'Me fizeram perder o jogo do Corinthians'

Ministro fez comentário sobre o longo voto de Fux, que o impediu de ver a partida pela Copa do Brasil

11.09.25 20h59

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

politica

Decisão do TRE-PA coloca o ex-deputado Wladimir Costa em regime semiaberto

A defesa conseguiu reduzir as penas pela metade

12.09.25 16h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda