Lula defende emenda constitucional para transformar centralidade da Cultura em cláusula pétrea

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 23, que é preciso fazer uma emenda na Constituição para transformar a centralidade da Cultura em uma cláusula pétrea. A declaração foi feita em um ato com artistas no Rio na noite desta quarta-feira.

"A gente tem que saber como pode fazer uma emenda constitucional para que a gente pegue a centralidade da Cultura e transforme em uma cláusula pétrea, que não pode mexer e mudar a cada governo", disse Lula.

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O presidente voltou a dizer que a eleição do mês que vem é sobre o destino do País: "É escolher quem fará o Brasil que você quer". Lula disse que, se os brasileiros votarem em candidatos que vão de encontro aos que eles pensam, resultará em um novo governo como o de Jair Bolsonaro (PL).

Nesta quarta, Lula participou de uma agenda com artistas no Centro do Rio para tentar angariar votos a partir do setor cultural. Ao lado dele, estiveram presentes nomes como os cantores Chico Buarque, Daniela Mercury, Lulu Santos, Paulo da Viola, Tony Bellotto e Zeca Pagodinho, as atrizes Malu Mader e Marieta Severo e a cineasta Ciça Guimarães.