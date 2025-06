Lula dará entrevista coletiva nesta terça-feira às 10h no Palácio do Planalto

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva dará uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto nesta terça-feira, 3, às 10h.

As entrevistas coletivas com Lula não são frequentes e normalmente são chamadas quando há um assunto no radar. A Secom não informou se há um tópico específico sobre o qual o presidente falaria, mas há a expectativa de que Lula decida sobre as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O presidente brasileiro viaja à França nesta terça-feira, às 20h. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse na manhã de hoje que quer alinhar com Lula ainda nesta terça a definição sobre o IOF.