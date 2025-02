Lula cumprirá agenda em Belém na próxima sexta-feira, dia 14

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com agenda prevista para cumprir em Belém na próxima sexta-feira (14). De acordo com o Planalto, ele deve ter compromissos com Jader Filho, das Cidades, e visitar o andamento de obras para a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP 30, que será realizada em novembro na capital paraense.

Essa será a primeira vez que o presidente visitará Belém em 2025. Ele e Jader Filho vão entregar 1.008 moradias do Residencial Viver Outeiro, fruto do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). O evento está marcado para acontecer às 10h.

Os detalhes sobre quais obras da COP 30 receberão Lula não foram divulgados.

A última vez que o presidente da República cumpriu agenda em Belém foi em outubro de 2024, quando participou de programações do Círio de Nazaré.

BNDES

As expectativas do governo federal eram de que Lula antecipasse a viagem à capital paraense para o dia 13, quinta-feira, para participar de um encontro com autoridades e empresários locais. O evento contará com a presença do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.

Mercadante irá apresentar os investimentos do banco para a COP 30. O senador petista Beto Faro e a bancada federal também foram chamados para a agenda.

O BNDES tem investido em vários projetos para a COP 30, como obras de infraestrutura, turismo e equipamentos culturais. A empresa pública federal já aprovou um financiamento no valor de R$3 bilhões para execução de plano de investimentos multissetorial para melhorias na infraestrutura urbana e ampliação do acesso a equipamentos e serviços públicos na região metropolitana de Belém. A operação inclui equipamentos culturais e turísticos que constituirão legado da COP-30.