Lula convoca ministros e líderes do Congresso para reunião emergencial

Nesta sexta-feira (19/04), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência com ministros e líderes do governo no Congresso Nacional. O encontro, agendado no Palácio do Planalto, tem como objetivo discutir o desgaste nas relações entre o Executivo e o Legislativo, especialmente após os recentes conflitos com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Lula pretende abordar a agenda do Congresso para a próxima semana, com foco na definição de uma estratégia para a sessão de análise de vetos. As principais preocupações do governo giram em torno dos vetos da Lei Orçamentária Anual (LOA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Projeto de Lei das Saidinhas.

As autoridades esperadas na reunião são:

Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado

José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara

Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso Nacional

Alexandre Padilha, Ministro das Relações Institucionais

Paulo Pimenta, Ministro da Secretaria de Comunicação Social

, Ministro da Secretaria de Comunicação Social Rui Costa, Ministro da Casa Civil

Inicialmente agendada para a última quinta (18/04), a sessão conjunta do Congresso foi adiada pelo governo para evitar possíveis derrotas com a derrubada de vetos considerados cruciais. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), remarcou a sessão para a próxima quarta-feira (24/04).

A prorrogação concede tempo ao governo para articular uma estratégia e evitar contratempos, mas ainda é preciso assegurar apoio na Câmara dos Deputados. As tensões entre os Poderes se intensificaram após críticas públicas de Lira ao Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a quem chamou de "incompetente". Lula defendeu o ministro, afirmando que ele permanecerá no cargo "só de teimosia", o que desagradou o presidente da Câmara.

Durante esta semana, foram levadas ao plenário da Câmara pautas que contrariam o Executivo, e Lira sugeriu a abertura de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), o que pode impactar o governo. Espera-se que Lula se reúna nos próximos dias com o presidente da Câmara para melhorar a relação entre os poderes.