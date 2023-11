Lula condecora Moraes, Janja, e ministros com a Ordem do Rio Branco

O presidente Lula homenageou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (21), no dia do velório de Clezão, como era conhecido o empresário Clerison da Cunha, preso no 8 de janeiro, que morreu ontem (20), após um mal súbito, no Presídio da Papuda.

O ministro Alexandre de Moraes recebeu do petista a Medalha do Mérito de Rio Branco, honraria destinada a serviços meritórios e virtudes cívicas. Além do juiz do STF, outras autoridades, como Cristiano Zanin, a primeira-dama Janja, a segunda-dama Lu Alckmin e integrantes do governo, também receberam a comenda.

As artistas Gal Costa, Rita Lee e Elza Soares também foram homenageadas de forma póstuma.

