Lula compreenderá a minha saída da política, afirma Rodrigo Pacheco

O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) espera que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva compreenda a sua decisão de sair da política. "Ele saberá compreender, até porque não há novidade alguma. Eu não estou desistindo de uma candidatura - eu havia decidido não ser candidato", afirmou em evento do Lide, em São Paulo. O senador disse que Lula havia lhe pedido que refletisse sobre o tema, e que, após fazê-lo, manteve a posição original.

Pacheco afirmou ainda que foi colocado "involuntariamente" no centro da disputa em torno de uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). Questionado sobre uma eventual indicação ao Tribunal de Contas da União (TCU), Pacheco descartou a possibilidade. "Não há essa perspectiva, não há sequer a vaga", afirmou.

O atual senador fez questão de distinguir sua saída da política partidária de uma aposentadoria. Disse que a decisão estava tomada desde que deixou a presidência do Senado, com "sentimento de dever cumprido". Para o futuro político de Minas Gerais, citou nomes como Josué Gonza Silva, Jabas Soares e Marília Campos como opções de qualidade para ocupar espaços que deixará - tanto no governo do Estado quanto na representação mineira no Senado Federal.