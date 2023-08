Lula anuncia que Brasil voltará a investir no continente africano

Em um evento marcante realizado na capital de Angola, Luanda, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um anúncio significativo nesta sexta-feira (25): o Brasil está preparado para retomar grandes investimentos no continente africano. Lula, juntamente com o presidente angolano, João Lourenço, participou do encerramento de um fórum empresarial que reuniu investidores de ambos os países, promovido pela Câmara de Comércio Brasil-Angola.

Lula, em seu discurso aplaudido entusiasticamente, expressou com ênfase a intenção do Brasil em reforçar sua presença na África: "Estamos de volta à África para dizer aos empresários brasileiros e angolanos que voltamos com vigor. Planejamos restabelecer o financiamento para países africanos, incluindo Angola, que se mostrou um pagador confiável por seus compromissos com o Brasil", declarou o ex-presidente.

Ele também destacou a importância desse retorno: "A nossa volta à África não deveria ser uma volta, uma vez que nunca deveríamos ter nos distanciado do continente africano. O Brasil possui um vasto campo de oportunidades aqui. A África oferece ao Brasil aquelas oportunidades que, às vezes, buscamos em outras regiões", afirmou Lula, ressaltando as perspectivas promissoras de cooperação.

Lula começou sua série de compromissos em Angola com um discurso na Assembleia Nacional do país, onde também se encontrou com o presidente angolano. Durante esses encontros, ele anunciou uma parceria dedicada a fomentar o desenvolvimento agrícola em Angola, demonstrando o compromisso de estreitar os laços bilaterais.

O presidente angolano, João Lourenço, por sua vez, incentivou os empresários brasileiros a investirem na África sem hesitação. Lourenço apresentou uma gama de setores que oferecem oportunidades para investimentos: "Convidamos os empresários brasileiros a investirem em Angola de forma destemida. Estamos particularmente interessados em receber investimentos brasileiros no agronegócio, na indústria de couro, na fabricação de veículos automotivos, na produção de equipamentos agrícolas, em fertilizantes e adubos, na produção de energia solar, na indústria farmacêutica voltada para medicamentos e vacinas, na transformação de madeira, no turismo, no setor imobiliário e em outros ramos de interesse mútuo", enfatizou Lourenço.

A atual visita de Lula à África teve início na África do Sul, onde participou da 15ª Cúpula de Chefes de Estado do BRICS. Sua passagem por Angola culminará em São Tomé e Príncipe, onde comparecerá à Conferência de Chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), reforçando a relevância da cooperação e da parceria em âmbito internacional.