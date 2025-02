Luciano Hang critica possível candidatura de filhos de Bolsonaro à Presidência

Luciano Hang, proprietário da Havan e conhecido apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), demonstrou descontentamento com a possibilidade de o ex-presidente lançar um de seus filhos, Eduardo ou Flávio Bolsonaro, como candidato à Presidência em 2026. A informação foi publicada por Paulo Capelli, colunista do Metrópoles.

De acordo com a coluna, Hang acredita que Bolsonaro deveria apoiar outro nome conservador fora do núcleo familiar, como o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD). A família Bolsonaro, no entanto, teria argumentado que prefere manter as decisões políticas dentro do círculo familiar devido a supostas traições enfrentadas por aliados em ocasiões anteriores.

Após a divulgação da coluna, Hang negou ter feito comentários recentes sobre Bolsonaro.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Emily Melo, repórter do Núcleo de Política e Economia)