Lira pede a Alckmin que assine Medida Provisória de ajuda à Maceió

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), entrou em contato com o presidente em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), nesta sexta-feira (1), para solicitar a criação de uma Medida Provisória de suporte à Maceió (AL). Devido ao risco de colapso de uma mina da petroquímica Braskem, a capital alagoana teve que decretar emergência.

VEJA MAIS

“Já foi pedido ao governo, em conversa com o presidente Alckmin, medidas que nós possamos discutir com a prefeitura para ver como o governo federal pode ajudar Maceió neste momento. Maceió é o único inocente neste processo. Precisamos ressaltar isso para a população, que precisa e vamos trabalhar para que isso aconteça”, afirmou Lira.

De acordo com o parlamentar, a ação terá como foco “efeitos saneadores”, como a reconstrução de casas populares e moradias e rearrumação de áreas afetadas. Arthur Lira disse ainda que já alinhou com o ministro das Cidades, Jader Filho, a construção de 2300 casas para moradores de regiões de risco da capital.

Nesta sexta-feira (01), o governo federal reconheceu estado de emergência em Maceió, "em função dos impactos da erosão/subsidências e colapsos".

Equipes da Defesa Civil Nacional e do Ministério de Minas e Energia estão em Maceió desde a noite de quarta-feira (29) em função de tremores na região do Mutange, um dos bairros da capital alagoana desocupados por conta do afundamento do solo provocado pela extração de sal-gema pela Braskem, que já causou evacuações de bairros inteiros.

(*Kamila Murakami, estagiária de jornalismo, sob a supervisão de Hamilto Braga, coordenador do núcleo de Política)