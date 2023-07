Lira deve negociar com Bolsonaro por reforma tributária

O presidente da Câmara, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), afirmou que irá ligar para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A medida é uma forma de tentar conseguir votos para que a reforma tributária, que deve ser votada pela Casa ainda nesta quinta-feira (06), seja aprovada.

Isso porque Bolsonaro tem influenciado os deputados a votarem contra a proposta. Enquanto Lira defende que a medida é boa para o Brasil, independentemente do governo, o ex-presidente adotou o discurso de que o texto é do PT e a direita do país deveria aprovar a sua própria reforma.

Como parte do esforço de articulação, Lira também marcou almoço com lideranças na residência oficial da Câmara para fazer a checagem final antes de começar a votação.

A poucas horas da votação, Bolsonaro esteve com políticos do Partido Liberal (PL), na sede do partido em Brasília, em um encontro do qual participaram também integrantes do Progressistas (PP) e Republicanos. Somente o PL corresponde a uma bancada de quase 100 votos.

O discurso bolsonarista corrói a estratégia de negociadores do texto de rotular a reforma de proposta de estado, com repercussão mais ampla, do que uma reforma restrita às ideias de um governo.