Lindbergh Farias critica piada em depoimento de Bolsonaro: 'Tenta desmoralizar Moraes'

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após o ex-chefe do Executivo federal dirigir uma piada ao ministro Alexandre de Moraes durante interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 10.

"Posso fazer uma brincadeira?", começou o ex-presidente. "Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 2026", completou. Para a pergunta, Moraes respondeu "eu declino", enquanto os presentes riram. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lindbergh Farias, em seu perfil no X (antigo Twitter), considerou a declaração uma tentativa de desmoralizar o ministro. "Jair Bolsonaro, inelegível por decisão do TSE, agora diz que convidaria Alexandre de Moraes para ser seu vice em 2026. A fala não é piada - é provocação", escreveu.

De acordo com o deputado, a "piada" rebaixa Moraes "à condição de adversário político, quando ele é ministro do STF e relator do julgamento que o colocará atrás das grades". "É a velha tática: atacar a Justiça, desacreditar seus julgadores e posar de perseguido", disse.

Farias ainda ressaltou as ameaças que os ministros enfrentavam nos planos golpistas. "Jair Bolsonaro disse que 'não houve plano para matar ninguém', apenas debate sobre 'hipóteses constitucionais'. Mas a minuta previa estado de sítio sem fundamento real, prisão de ministros e novas eleições", ele detalha.

Jair Bolsonaro interage com Moraes na qualidade de réu pela primeira vez

O interrogatório é a primeira ocasião em que Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes interagem nas posições de réu e juiz, respectivamente. O ex-presidente afirmou ser "bastante desagradável estar perante a Vossa Excelência nessa circunstância".

Durante o depoimento, Bolsonaro pediu desculpas aos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso pelas acusações e ataques que fez durante o seu mandato, além criticar os "malucos" que defendiam em seu governo o Ato Institucional n.º 5.