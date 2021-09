Líder da bancada do Pará, senador Zequinha Marinho considera correta a iniciativa de Bolsonaro

Coordenador da bancada do Pará no Congresso Nacional e presidente do diretório estadual do Partido Social Cristão (PSC), que faz parte da base aliada do governo Bolsonaro, o senador Zequinha Marinho considera a declaração do presidente Jair Bolsonaro como uma importante iniciativa para distensionar a situação política no país. “O enfrentamento à Covid-19 e aos efeitos provocados em nossa economia ainda não foram superados. Esta nação precisa se manter unida para que juntos possamos suplantar as dificuldades e trazer o país para uma situação mais confortável”, declarou o senador, que destaca a necessidade de destravar a economia como forma de combater o desemprego.

“O Pará, por exemplo, tem sofrido com a alta informalidade. É preciso trazer novos investimentos, tornar o país mais atrativo ao investidor internacional para que aqueles que estão na informalidade ou desempregados, encontrem uma oportunidade no mercado de trabalho. Potencial existe, precisamos reduzir burocracias, inovar e dar agilidade ao processo de instalação de novos empreendimentos”, argumenta o senador.

Zequinha destaca, por exemplo, a situação da Ferrogrão (EF-170). Desde o mês de março, os estudos para a implantação da ferrovia estão paralisados por decisão judicial do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Ao analisar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6553, do PSOL, o ministro suspendeu os estudos técnicos por entender que a ferrovia passaria na área do Parque Nacional do Jamanxim. “Esse é um investimento de R$ 12 bilhões. Vai construir 933km de trilhos para ligar o município de Sinop (MT) até os portos de Miritituba, em Itaituba, no Pará. Encurta a distância, barateia o frete e torna nossa produção mais competitiva. Além disso, é preciso considerar que a ferrovia passará na faixa de domínio da BR-163, não vai entrar no Parque”, defende o senador.

Para o senador, o “momento é de se unir e planejar as soluções para o enfrentamento da crise”. Zequinha considera que Executivo, Legislativo e Judiciário devem reestabelecer o diálogo como forma de ajudar os brasileiros a sair da crise provocada pela pandemia. “Temos um presidente que foi eleito pela população que acreditou num plano de governo para esse país. É preciso deixar que esses planos saiam do papel e colaborem com o desenvolvimento do Brasil. Chega de tensões. O momento é de focar no que realmente tem afetado a vida de milhões de famílias brasileiras”, concluiu o senador.