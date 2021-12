Lei que prevê atendimento psicossocial em escolas é sancionada em Santarém

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (DEM), sancionou a lei que prevê a implantação de serviços de psicologia e assistência social em escolas da rede pública municipal do ensino básico. O projeto proposto pela vereadora Adriana Almeida (PV) foi aprovado por unanimidade em novembro deste ano.

Para a vereadora, a inserção de assistentes sociais e psicólogos nas escolas municipais tem diversas finalidades, entre elas, a garantia do direito ao acesso, permanência e sucesso escolar de educandos, combatendo a frequência irregular, a evasão e estimulando a participação da família e da comunidade no cotidiano escolar; orientação a comunidade escolar e a articulação da rede de serviços existente.



"Essa é uma conquista das classes, mas também da população. Traz um olhar humano, e mais construtividade e inclusão , após quase 20 anos em tramites temos essa lei sancionada que traz ganhos pra psicólogos e assistentes sociais com a abertura de mais vagas, e com isso mais profissionais atuantes no mercado" – disse a psicóloga Amanda Bezerra, em entrevista ao Grupo Liberal.



Com a nova legislação, os serviços devem ser constituídos de forma multidisciplinar para interferir na melhoria e na qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar.

Para os atendimentos serão necessárias salas próprias nas unidades de educação. Além dos próprios alunos, professores e demais profissionais poderão ser atendidos. As escutas especializadas serão sigilosas, podendo, se for o caso, ser compartilhadas com o Conselho Tutelar e professores mediadores.

Para a vereadora Adriana Almeida, será importante na atuação da questão social do desemprego, discriminação, bullying, fome, pobreza, dentre outras situações que culminam em violações de direitos. “Essas profissionais dispõem de conhecimentos importantes para a atuação nas escolas e suas relações, na promoção do respeito e da diversidade e no enfrentamento da violência e evasão escolar, contribuindo para a evolução da saúde mental da sociedade”, explicou.