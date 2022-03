Laudo da PF descarta adulteração em vídeo de suposta orgia de João Doria

Um laudo da Polícia Federal mostra que não houve “sinais de adulteração” no suposto vídeo em que aparece o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), protagonizando uma orgia sexual com várias mulheres. Nesta terça-feira (8), uma das mulheres que teria participado da suposta orgia seria ouvida pelos investigadores.

Segundo a revista Crusoé, a PF dedica atenção especial às investigações do caso. Em janeiro deste ano, o laudo pericial descartou a possibilidade de que a gravação foi adulterada. As imagens foram divulgadas em outubro de 2018, pouco antes das eleições.

Para o governador, o acontecimento foi o “maior crime eleitoral já realizado contra um candidato na história do Brasil”.

A mulher a prestar depoimento tem 41 anos e é funcionária do gabinete de um parlamentar aliado do governador. “O curioso é que o inquérito, aberto ainda em 2018 a pedido dos advogados do próprio Doria para apurar o crime de ‘difamação eleitoral’, pode se virar contra o governador no ano em que ele pretende disputar a Presidência da República”, diz a revista Crusoé.

O governador paulista enviou uma nota à revista dizendo que a Polícia Federal está tentando “reeditar” o que chamou de “maior crime eleitoral já realizado”. “Justamente quando se aproximam as próximas eleições presidenciais”, afirma. Ele acusa a PF de querer prejudicá-lo na corrida ao Planalto.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)