Kassab deixa o cargo de secretário no governo Tarcísio

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou nesta quarta-feira, 25, que deixou o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo. Ele alegou que, com as atividades no campo partidário e eleitoral, sua presença no governo se tornou incompatível. Kassab chegou a fazer articulações para tentar ser vice de Tarcísio de Freitas em um eventual segundo mandato, mas o governador indicou a manutenção de Felício Ramuth na função.

Ao se despedir do governo, Kassab exaltou o governador.

"Em 2022 o PSD tomou a acertada decisão de apoiar a candidatura do Tarcísio, pois ficava claro que ele era o mais preparado para adotar as medidas, implementar os projetos e ações que o Estado de São Paulo demandava para seguir e intensificar seu desenvolvimento. Seu governo chega, quatro anos depois, repleto de realizações e notáveis avanços em todos os setores, como Saúde, Educação, Saneamento, Infraestrutura, Mobilidade, Segurança, Habitação, entre outros.", disse.

Kassab ainda reiterou o apoio à reeleição de Tarcísio. "O êxito alcançado em todos os setores ao longo desses quatro anos credencia o governador e seu governo a postular uma recondução, que tem o apoio do PSD, como ocorreu quando da sua eleição".

Ao se despedir, Kassab agradeceu a alguns integrantes do PSD: Alda Marco Antonio, Alfredo Cotait e Guilherme Afif Domingos. Não citou Ramuth, que pode até deixar o PSD para continuar como vice de Tarcísio se houver dificuldades com Kassab. Como mostrou o Estadão, O MDB chegou a ser sondado para abrigá-lo.

Com a saída do cargo, o presidente do PSD também fica apto a disputar eleições, caso surja uma oportunidade de candidatura a qualquer cargo, de acordo com o calendário eleitoral. Nos próximos dias ele também deve anunciar o nome do PSD à Presidência, hoje entre os governadores Eduardo Leite, com quem se encontra nesta quarta, e Ronaldo Caiado, com quem tomou café na terça.