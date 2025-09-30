Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Justiça Eleitoral quer transferir seções eleitorais de áreas controladas pelo crime no Rio

Para transferir os locais de votação, o órgão deve trabalhar na atualização do mapeamento realizado para as eleições municipais de 2024 e concluir alterações pendentes.

Estadão Conteúdo

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) divulgou nesta segunda-feira, 29, que articula medidas de segurança para as eleições de 2026. Entre elas, está a transferência de seções eleitorais de áreas controladas pelo crime organizado.

Segundo a Justiça Eleitoral, a articulação visa "garantir eleições tranquilas, seguras e livres de interferências" e combater a influência do crime organizado no processo eleitoral.

A iniciativa reúne o TRE-RJ, setores de inteligência das forças de segurança do Estado, Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Procuradoria Regional Federal. Representantes dos órgãos participaram de encontro promovido pelo vice-presidente e corregedor regional eleitoral, Claudio de Mello Tavares. Novos encontros estão previstos para os próximos meses.

Segundo Tavares, a ideia é mudar os locais de votação sem que o eleitor precise se deslocar mais que 1,5 quilômetro de sua residência. "Temos eleitores que votam com medo, tamanha a influência e o poder dos criminosos em algumas áreas do Rio", afirmou.

Para transferir os locais de votação, o órgão deve trabalhar na atualização do mapeamento realizado para as eleições municipais de 2024 e concluir alterações pendentes.

Em outra frente de atuação, o TRE-RJ prevê combater a candidatura de pessoas associadas ao crime organizado ao ampliar o acesso da Justiça Eleitoral a informações sobre candidatos e impedir o registro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TRE

RJ

transferência

seções

eleições

crime organizado
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Relator ignora pressão do PL por anistia e vai insistir em projeto de redução de pena

30.09.25 18h28

INSEGURANÇA

Justiça Eleitoral quer transferir seções eleitorais de áreas controladas pelo crime no Rio

Para transferir os locais de votação, o órgão deve trabalhar na atualização do mapeamento realizado para as eleições municipais de 2024 e concluir alterações pendentes.

30.09.25 16h58

Denúncia

STF publica edital com citação da denúncia contra Eduardo Bolsonaro

Parlamentar tem 15 dias para manifestar ciência sobre denúncia

30.09.25 16h55

Fux mantém número de deputados para as eleições de 2026; veja quantos são em cada Estado

30.09.25 15h54

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

MODA E POLÍTICA

Janja usa roupa com bordado tradicional da Palestina em abertura da Assembleia Geral da ONU

A primeira-dama estava acompanhada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

23.09.25 15h08

QUASE 50 MIL CREDENCIADOS

COP 30 em Belém: 180 países são confirmados e 49 mil credenciados, destaca vice-governadora

Anúncio foi feita durante coletiva, com a presença do ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesta quarta-feira (24)

24.09.25 14h49

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda