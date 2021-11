Justiça derruba liminar e afasta o prefeito de Oriximiná do cargo

O prefeito de Oriximiná, William Fonseca (PRTB) será afastado do cargo, novamente, após o Tribunal de Justiça do Estado (TJ Pará) derrubar nesta quarta-feira (3) uma liminar que o mantinha no posto.

Ele já havia sido afastado do cargo, no último dia 22 de outubro, quando teve o mandato cassado pela Câmara Municipal de Oriximiná, no Baixo Amazonas, cerca de 319 km de Santarém. Na ocasião, os vereadores acusaram William Fonseca de supostos crimes de infração político-administrativa, a exemplo de contratação de pessoal para cargos não criados por lei e ainda benefícios a aliados políticos do gestor municipal.

O prefeito ficou afastado do cargo por quatro dias, até que uma liminar, em 1ª instância o reconduziu ao cargo de gestor municipal de Oriximiná.

Até então, não houve julgamento do mérito, e a Assessoria de Comunicação do prefeito confirmou na noite desta quarta-feira à Redação Integrada, que ele vai recorrer da decisão junto ao TSE.