Julgamento Bolsonaro: Floriano de Azevedo considera válida a inclusão de 'minuta do golpe'

O ministro Floriano de Azevedo Marques inicia seu voto no julgamento do ex-presidente, Jair Bolsonaro, considerando válida a inclusão da "minuta do golpe". Ele afirmou que a reunião com embaixadores foi feita de improviso, na residência oficial do presidente - circunstâncias que mostram que não se tratou de um mero ato regular de agenda presidencial.

Sobre o discurso de Bolsonaro, o ministro afirma que houve "claro objetivo eleitoral": "Se aproximou muito de um discurso de comício em praça do interior".

Do que Jair Bolsonaro é acusado?

O ex-presidente é acusado de abuso de poder político, conduta vedada, desordem informacional e uso indevido dos meios de comunicação, por este motivo, Jair Bolsonaro pode perder os direitos políticos por oito anos, logo, não poderá se candidatar a cargos políticos nas próximas eleições.

A ação contra o ex-presidente já tramita no TSE desde agosto do ano passado e foi proposta pelo PDT, três dias depois do início oficial da campanha presidencial. Na época, Bolsonaro reuniu com mais de 70 embaixadores no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022, quando questionou o sistema de votação eletrônico brasileiro, que é feito por urnas eletrônicas. Na época, Bolsonaro atacou também o TSE, dizendo que o sistema eleitoral brasileiro é "completamente vulnerável".