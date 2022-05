Judiciário Fraterno faz mutirão para que jovens tirem título de eleitor

Jovens interessados em tirar o título de eleitor para a votação deste ano puderam participar de uma ação realizada na Praça da República, em Belém, na manhã deste domingo (1º), onde foi realizado um mutirão para a emissão do documento, já que o prazo encerra nesta quarta-feira (4). A atividade faz parte do projeto Judiciário Fraterno, do Tribunal Regional Eleitoral da 8ª Região (TRT8), que, na última semana, realizou o mesmo mutirão em escolas públicas. Na praça, também foi prestado auxílio no cadastro pelo Título Net ou site do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

Uma das coordenadoras do projeto, a juíza do trabalho Vanilza Malcher explica que as atividades vêm sendo feitas desde o dia 8 do mês passado, incluindo ações cidadania, cursos, minicursos, oficinas e palestras – o grupo fica à disposição para desenvolver ações como essas junto a voluntários e universitários, para auxiliar os cidadãos.

“Nós identificamos que um grande número de adolescentes não possui ainda o título de eleitor, embora se encerre no dia 4 o prazo para a emissão. Diante dessa necessidade, resolvemos contribuir. São mais de 30 pessoas que se voluntariaram para ajudar, e isso é muito importante porque as pessoas precisam refletir sobre tudo que está acontecendo no nosso país e precisam escolher bem os nossos representantes. A juventude precisa despertar para esse momento político do nosso país, é papel de todo mundo”, avalia.

A outra coordenadora do Judiciário Fraterno, desembargadora Zuíla Dutra, diz que, em um país democrático como o Brasil, o voto representa a possibilidade de mudança e um olhar de esperança para o futuro. Ao estimular o jovem a tirar seu título e participar dessa “festa da democracia” no dia 12 de outubro, ela acredita estar contribuindo para que ele ajude a reescrever a história do Brasil: “esse é o nosso trabalho e nossa consciência da importância de exercitar o voto em favor da verdadeira democracia”.

Jovens

Entre os voluntários havia vários adolescentes ajudando outros da mesma idade a tirar seus títulos. Uma delas é a Sara Melo Dias, estudante de 15 anos. Segundo ela, o que a fez participar do mutirão como voluntária foi o intuito de ajudar as pessoas que não têm título e não têm outra oportunidade de tirar. “Tem muita gente que quer votar, que precisa do título, mas não sabe mexer com a internet. Então fico muito feliz de poder ajudar”. Sara acha que é “muito importante” votar e, assim que tiver idade, pretende participar do pleito.

Já a estudante Gabriela Maria, de 16 anos, foi até a praça para tirar seu título de eleitora. Mesmo jovem, ela já tem uma opinião política e diz que quer ajudar a mudar a sociedade, começando pela mudança de governo. “Eles não estão fazendo muito pelo povo. Quero que isso melhore, não está bom assim, e é necessário que nós, jovens, nos reunamos para mudar isso”, comenta.