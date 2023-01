Jornal The New York Times usa pela primeira vez palavra 'bolsonaristas'

A palavra "bolsonaristas", em referência aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi usada pela primeira vez pelo jornal The New York Times (NYT), considerado o maior jornal do mundo. O uso ocorreu no artigo "O 'Trump dos Trópicos' vai à falência", da escritora brasileira Vanessa Bárbara, colaboradora do NYT. As informações são do Jornal O Globo.

Quem divulgou a novidade foi o perfil do Twitter "New New York Times" (@NYT_first_said), que compila as palavras que aparecem de forma inédita no veículo. Confira o tweet:

bolsonaristas — New New York Times (@NYT_first_said) January 10, 2023

O emprego do termo ocorreu na cobertura dos atos terroristas de Brasília, no último domingo (8), quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes para demandar um golpe de Estado.