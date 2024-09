Jefferson Lima apresenta plano de governo em entrevista ao Grupo Liberal, nesta quarta-feira (04/9)

O candidato à prefeitura de Belém pelo Podemos (Pode), Jefferson Lima, de 50 anos, apresenta as suas propostas para a cidade, nesta quarta-feira (04/8). A entrevista é conduzida por Abner Luiz e Elisa Vaz, tem a duração de uma hora, das 12h30 às 13h30, transmitida ao vivo nas plataformas digitais e redes sociais de O Liberal e Liberal +, sempre às terças, quartas e quintas. Na dinâmica do programa, os adversários também possuem o direito de enviar uma pergunta de até 40 segundos ao candidato que estiver no estúdio.

O Grupo Liberal dá continuidade a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura no pleito municipal deste ano. Essa é a segunda rodada, sendo Jefferson Lima o segundo a debater seus planos para a cidade e logo após, na quinta-feira (05/8), será a vez do candidato Thiago Araújo (Republicanos). Antes deles já passaram pelos estúdios do grupo: Raquel Brício (UP); Ítalo Abati (Novo); Delegado Eguchi (PRTB) e Well (PSTU).

Jefferson Lima

O radialista, locutor e comentarista de rádio e televisão, participa da sua 6ª disputa eleitoral e já concorreu a diferentes cargos. Na sua trajetória política, além de prefeito, também já concorreu a vereador, senador e deputado estadual. Este ano concorre ao cargo de prefeito pelo Podemos (Pode), tendo a médica, Aline Kzam, como candidata a vice-prefeita.