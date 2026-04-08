Janela partidária redesenha forças na Alepa, mas mantém equilíbrio de cadeiras

Após o encerramento da janela partidária, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará passou por uma reorganização interna que redesenhou o mapa político da Casa. Apesar das mudanças de filiação entre parlamentares, a estrutura com 41 cadeiras foi preservada, mantendo a base definida nas eleições estaduais de 2022, sem qualquer alteração na distribuição total de vagas.

As trocas de legenda, no entanto, impactaram diretamente a composição das bancadas e o peso de cada partido dentro do Legislativo. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) ampliou sua presença e se consolidou como a principal força política da Alepa, reunindo atualmente 14 deputados. Integram a bancada os parlamentares Adriano Coelho, Ana Cunha, Andréia Xarão, Carlos Vinicios, Chamonzinho, Cilene Couto, Dr. Wanderlan, Eraldo Pimenta, Erick Monteiro, Iran Lima, João Pingarilho, Martinho Carmona, Ronie Silva e Zeca Pirão.

Outras siglas também passaram por ajustes relevantes. O Avante passou a contar com três representantes: Josué Paiva, Renato Oliveira e Wescley Tomaz. Já o Partido Social Democrático (PSD) soma quatro deputados em sua nova formação: Aveilton Souza, Braz, Delegado Nilton Neves e Gustavo Sefer. No campo das federações partidárias, a União Progressista, composta por União Brasil e Progressistas, reúne nove parlamentares, entre eles Angelo Ferrari, Chicão, Diana Belo, Fábio Freitas, Lu Ogawa, Luth Rebelo, Paula Titan, Thiago Araújo e Victor Dias.

A Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB, mantém seis deputados: Antônio Tonheiro, Carlos Bordalo, Dirceu Ten Caten, Elias Santiago, Fábio Figueiras e Maria do Carmo. Fora desses blocos, outras legendas seguem com representações menores, como o Partido Liberal (PL), com Coronel Neil e Rogério Barra, além do PSOL, representado por Lívia Duarte. O Podemos conta com Bob Fllay, enquanto o Republicanos é representado por Torrinho Torres.

Toda essa movimentação está prevista na legislação eleitoral brasileira, que autoriza a troca de partido sem perda de mandato durante o período da janela partidária. Com isso, a Alepa mantém sua pluralidade política, agora refletida em uma nova configuração de bancadas e blocos parlamentares, que passam a orientar as articulações e disputas internas no Legislativo estadual.